Starbucks решила отказаться от платы за популярную добавку

Сеть кофеен Starbucks отказалась от платы за соевое, овсяное, миндальное и кокосовое молоко. Об этом сообщает CNN.

«Начиная со следующей недели клиенты Starbucks больше не будут платить за добавление «немолочного молока» в свои заказы», — пишет издание.

Компания заявила, что покупатели, которые запрашивают аналоги молока, будут платить примерно на 10% меньше, чем раньше.

В июне сообщалось о том, что Starbucks, ранее приостановившая работу в России, подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков в стране. Она планирует зарегистрировать бренды «Старбакс кофе», frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие согласно Международной классификации товаров и услуг.

В марте 2022 года Starbucks покинула российский рынок на фоне западных санкций. Сеть передала управление заведениями в России новым операторам — рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому. Сумма сделки составила около 500 млн рублей. После этого кофейни сменили название на Stars Coffee.

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