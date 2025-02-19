Сеть Starbucks захотела вернуться в Россию

Mash: сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок

Сеть американских кофеен Starbucks задумалась о том, чтобы вернуться на российский рынок и возобновить работу, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседника канала, сеть направила запросы о возможности покупки торговых точек за $270 млн.

Официального предложения владельцы сети «Старс Кофе», которая пришла на замену Starbucks, пока не получали, пишет Mash. В Starbucks появившуюся информацию никак не комментировали.

Сеть Starbucks ушла из России после февраля 2022 года. Активы кофейной сети купил артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский.

На этой неделе вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин сообщил, что возвращение в Россию магазинов товаров для дома сети IKEA кажется достаточно проблематичным. По словам Люлина, территории в торговых центрах и отдельно стоящие помещения, где размещались магазины, в настоящее время заняты.

Ранее стало известно, что Starbucks решила отказаться от платы за популярную добавку.