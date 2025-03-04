Шойгу пригласил представителей Мьянмы на День Победы в Москву

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пригласил представителей страны на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«В текущем году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Для мьянманского народа, героически сражавшегося против японского милитаризма, это тоже весьма значимая дата», — поделился Шойгу.

Он добавил, что российская сторона рассчитывает на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжественных мероприятиях.

В конце февраля Шойгу встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине.

В ходе переговоров секретарь Совбеза РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли небывалого уровня в истории. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против третьих сторон и служит примером отношений между великими державами.

Ранее Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин.