Популярная шведская компания ликвидировала юрлицо в России

Шведская сеть магазинов одежды и аксессуаров H&M ликвидировала юридическое лицо в России, пишет Tekegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения источников.

По данным канала, процедура ликвидации юрлица ООО «Эйч Энд Эм» началась летом 2024 года, но из-за долгов компании процесс затянулся — суд наложил арест на счета организации в качестве обеспечительных мер. Канал пишет, что бренд должен был 76 млн рублей, кому именно — не уточняется.

Торговой сети удалось погасить задолженность, и 3 марта компания подала заявление о ликвидации бизнеса в России. Документы должны быть готовы через неделю, уточняет SHOT.

H&M объявил об уходе из России летом 2022 года. Вскоре все магазины сети в России закрылись. 19 февраля на фоне новостей о возвращении брендов в РФ представитель шведского бренда заявил, что у компании нет планов по возврату в Россию.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Ранее были оценены перспективы возвращения IKEA в Россию.