H&M сообщил об отсутствии планов возвращаться на рынок России

РБК Life: шведский бренд H&M пока не планирует возвращаться в Россию

Представители шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M прокомментировали информацию о возможном возвращении в Россию. Об этом пишет РБК Life.

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — сообщили в пресс-службе компании.

До этого испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, не стала подтверждать или опровергать планы по возвращению на рынок России. 18 февраля в Союзе торговых центров России заявили, что на данный момент российская сторона проводит переговоры с корпорацией Inditex.

18 февраля руководитель Петербургской организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов заявил, что при возвращении в Россию зарубежные компании, покинувшие страну, столкнутся с мощной конкуренцией, так как за время их отсутствия схожие ниши заняли местные производители.

Ранее сеть Starbucks захотела вернуться в Россию.