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Оценены перспективы возвращения IKEA в Россию

В Союзе торговых центров назвали проблематичным возвращение IKEA в Россию
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Возвращение в Россию магазинов товаров для дома сети IKEA кажется достаточно проблематичным, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина.

По словам Люлина, территории в торговых центрах и отдельно стоящие помещения, где размещались магазины, в настоящее время заняты.

«Перспективы возвращения IKEA достаточно сложные, так как те площади, которыми владели и где размещались магазины IKEA в торговых центрах МЕГА, сейчас проданы и заняты, — сказал эксперт.

При этом Люлин подчеркнул, что спрос на продукцию бренда по-прежнему сохраняется, несмотря на то, что бренд ушел из России уже давно, а на рынке есть альтернативные варианты замены товаров шведского ритейлера.

Как добавил вице-президент СТЦ, если бренд однажды все-таки вернется в Россию, процесс восстановления бизнеса на этом рынке окажется для компании достаточно дорогим.

Ранее стало известно, что крупная израильская компания продала свой торговый центр в России.

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