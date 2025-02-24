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В Британии подсчитали, сколько лет Украина будет выплачивать США компенсацию за помощь

Economist: Украине придется сотни лет выплачивать США компенсацию за помощь
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MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Украине придется сотни лет выплачивать США компенсацию за военную помощь в случае подписания сделки по полезным ископаемым. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«При нынешних темпах государственных доходов на это уйдут сотни лет», — говорится в публикации.

Издание не исключает, что Белый дом «может с яростью» отреагировать на отклонение его условий по сделке, перекрыв Украине доступ к спутникам Starlink.

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать финансовые претензии, выдвинутые к Киеву властями США.

Ранее в США заявили, что сделка по ископаемым направлена против коррупции на Украине.

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