Названы главные вызовы для российской экономики

МЭР: ситуация на рынке труда стала одним из главных рисков для экономики России

Российской экономике угрожают два риска в нынешнем годы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение заместителя министра экономического развития РФ Полины Крючковой.

Первый вызов связан с ситуацией на рынке труда. На сегодняшний день, по словам Крючковой, он переживает структурную трансформацию. Наблюдается переток кадров между отраслями, а также меняются лидеры по росту заработных плат.

Второй вызов — это качество инвестиций. Как пояснила замминистра, в тот момент, когда крупная компания перестает инвестировать, по цепочке падает спрос на всю продукцию.

В первой половине февраля президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал инфляцию основным экономическим вызовом для страны.

В конце прошлого года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что главным вызовом для российской экономики в 2025 году станет политика ее охлаждения. Негативные эффекты этой политики, отметил министр, пока не так заметны, так как сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, которые поддерживают рост валового внутреннего продукта.

Ранее в Центробанке заявили, что прогноз по инфляции в России ухудшился.