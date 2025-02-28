Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы главные вызовы для российской экономики

МЭР: ситуация на рынке труда стала одним из главных рисков для экономики России
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российской экономике угрожают два риска в нынешнем годы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение заместителя министра экономического развития РФ Полины Крючковой.

Первый вызов связан с ситуацией на рынке труда. На сегодняшний день, по словам Крючковой, он переживает структурную трансформацию. Наблюдается переток кадров между отраслями, а также меняются лидеры по росту заработных плат.

Второй вызов — это качество инвестиций. Как пояснила замминистра, в тот момент, когда крупная компания перестает инвестировать, по цепочке падает спрос на всю продукцию.

В первой половине февраля президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал инфляцию основным экономическим вызовом для страны.

В конце прошлого года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что главным вызовом для российской экономики в 2025 году станет политика ее охлаждения. Негативные эффекты этой политики, отметил министр, пока не так заметны, так как сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, которые поддерживают рост валового внутреннего продукта.

Ранее в Центробанке заявили, что прогноз по инфляции в России ухудшился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами