Путин назвал основной вызов для российской экономики

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал инфляцию основным экономическим вызовом для страны. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас [инфляция] по году 9,5%, а на 3 февраля это было уже 9,9% год к году, и это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным», — сказал Путин.

В свою очередь Мишустин отметил, что уменьшение объемов кредитования в целях сдерживания инфляции может вызвать замедление экономического роста.

14 февраля ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали шесть опрошенных экономистов и аналитиков. Кредитование замедляется, спрос на труд россиян продолжает снижаться, что является основанием не повышать ключевую ставку. В то же время для ее снижения пока тоже нет причин — инфляция и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими.

Ранее в Центробанке заявили, что прогноз по инфляции в России ухудшился.