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В Центробанке заявили, что прогноз по инфляции в России ухудшился

ЦБ: аналитики заявили, что инфляция по итогам 2025 года составит 6,8%
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Финансовые аналитики заявили, что инфляция по итогам 2025 года составит 6,8%, ранее они давали прогноз в 6%. Об этом следует из ежемесячного опроса аналитиков, который провел Банк России.

В опросе ЦБ приняли участие 34 представителя крупных банков, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств.

По данным аналитиков, цели в 4% инфляция достигнет только к 2027 году.

Помимо этого, респонденты ухудшили свои ожидания по курсу рубля по отношению к доллару на ближайшие три года. Средний курс USD/RUB в 2025-м составит 104,7 руб. против прежнего прогноза на уровне 102 руб. за доллар. В 2026 году аналитики прогнозируют показатель в 108,8 рублей (было 104 рубля - прим. ред.), в 2027 году — 110,4 рубля (было 106,6 рубля - прим. ред.).

5 февраля финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Банк России на одном из своих следующих заседаний может поднять ключевую ставку на 1–2%.

Во второй половине января бывший министр-экономики Андрей Нечаев высказал мнение, согласно которому Банк России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку.

По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики, безусловно, окажет определенный антиинфляционный эффект, но оно влияет лишь на часть экономики.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки.

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