Washington Post откажется публиковать мнения с критикой «личных свобод и свободного рынка»

Безос: WP в «Мнениях» откажется от критики личных свобод и свободного рынка

Старейшая американская газета The Washington Post в разделе «Мнения» теперь будет публиковать только статьи, поддерживающие «личные свободы и свободный рынок». Об этом владелец издания бизнесмен Джефф Безос сообщил в соцсети X.

«Разумеется, мы будем писать и по другим темам, но мнения, которые противоречат этим двум столпам, мы оставим для других изданий», — говорится в сообщении предпринимателя.

На этом фоне редактор раздела «Мнения» Дэвид Шипли покинул пост по собственному желанию, теперь на его место ищут другого сотрудника, отметил Безос. Бизнесмен также высказал мнение, что теперь для отражения разных взглядов существует интернет, а газеты могут убрать эту функцию.

До этого Джефф Безос вошел в рейтинг супермиллиардеров, его общий доход составил $263,8 млрд. Безос уступил предпринимателю Илону Маску, чье состояние оценивается в $419,4 млрд.

В январе этого года Маск поздравил Безоса с первым успешным запуском ракеты New Glenn, который прошел 16 января.

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