Маск поздравил Безоса с успешным запуском New Glenn

Глава компании SpaceX Илон Маск поздравил своего конкурента — основателя Blue Origin Джеффа Безоса — с успешным первым запуском ракеты New Glenn. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Поздравляю с выходом на орбиту с первой попытки», — заявил он.

Американская компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn 16 января. Пуск носителя состоялся с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:03 по московскому времени. После разделения первая ступень автономно опустилась на посадочную платформу, которая расположена в Атлантике.

Как следует из заявления Blue Origin, ракета выведет на околоземную орбиту аппарат Blue Ring Pathfinder, чье присутствие необходимо для проведения тестирования ключевых технологий транспортного средства Blue Ring, который может выводить на околоземную орбиту грузы общей массой три тонны.

13 января сообщалось, что компания перенесла запуск своей ракеты. Как указали в Blue Origin, запуск был приостановлен с целью устранения проблемы с подсистемой корабля.

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