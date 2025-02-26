Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов, американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на эксклюзивный рейтинг компании Altrata.

По данным издания, в перечень вошли 24 человека. Маск занял в рейтинге первое место с общим состоянием в $419,4 млрд. Кроме того, в список вошли основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос ($263,8 млрд), владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно ($238,9 млрд) и сооснователь американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон ($237 млрд).

Пятую позицию в рейтинге занял глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($220,8 млрд). Соучредитель Google Сергей Брин занял в рейтинге шестое место, его богатство оценили в $160,5 млрд.

В середине февраля Bloomberg писал, что состояние Маска впервые в текущем году опустилось ниже $400 млрд. Это произошло на фоне значительного падения стоимости акций компании Tesla. С момента достижения исторического максимума в середине декабря цена ценных бумаг холдинга упала на 27%.

Ранее Маск лишил минобразования США контрактов почти на $1 млрд.