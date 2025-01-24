Журналистка из Татарстана Несоевая попросила не беспокоить ее семью

Обвиненная в фейках журналистка Несоевая попросила не беспокоить ее и семью

Журналистка из Татарстана, которая писала выдуманные истории под псевдонимом Асия Несоевая, в беседе с РИА Новости попросила не беспокоить ее и ее семью.

«Передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг ее публикаций.

RTVI сообщило, что российские СМИ начали удалять со своих ресурсов материалы Несоевой, обвинив ее в выдумывании фактов. Журналистка утверждает, что выдумывала истории для «троллинга эмигрантских средств массовой информации». По словам девушки, она выбрала издания «определенной направленности для публикации историй, в которых негативно отражена жизнь в РФ».

22 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Несоевую заподозрили в фальсификации материалов.

В подделке текстов Асию уличили сотрудники нескольких российских изданий. Одно из них попросило уточнить некоторые детали материала про российского военнослужащего. В скриншотах, присланных Несоевой, обнаружили признаки фальсификации. После этого в профессиональных кругах появились подозрения и по поводу других текстов Асии.

Ранее юрист раскрыл, что может грозить журналистке Несоевой за недостоверные данные.