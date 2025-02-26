В России обрушился объем выдачи одного вида кредитов

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов упало почти на 43%

В России число кредитов, выданных на покупку автомобиля в январе, снизилось на 42,7%, написало агентство РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В прошлом месяце российские банки выдали 59,6 тысячи таких займов, в то время как в декабре 2024 года — 104,1 тысячи. Относительно января 2024 года число выданных автозаймов упало на 39,7%.

На этой неделе основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков сообщил, что переплата по автокредиту в 2025 году может легко превысить 200 тыс. рублей.

Он уточнил, что, если ставка по кредиту поднимется хотя бы на 3 процентных пункта, переплата вырастет до 350 тыс. рублей. Ходченков допустил, что в 2025 году цены на автомобили могут подскочить еще на 30–50%, а ставки по кредитам продолжат расти.

Во второй половине января основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев сообщил, что россиянам не стоит спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. Заемщикам выгодно гасить кредиты за счет процентов по вкладам.

Ранее россиянам назвали адекватную ставку по кредиту.