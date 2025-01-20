Россиянам посоветовали не спешить досрочно погашать кредиты

Россиянам не стоит спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. Заемщикам сейчас выгодно гасить кредиты за счет процентов по вкладам, заявил «Газете.Ru» основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

«Если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов. При временных финансовых трудностях можно договориться с банком и оформить отсрочку платежей на срок до шести месяцев. Если у вас в принципе есть свободные средства, направляйте их на досрочное погашение кредитов с самыми высокими ставками», — отметил инвестор.

Он привел пример. В 2022 году человек взял кредит на 1 млн рублей сроком на пять лет под 14,89% годовых. Ежемесячный платеж составил 23 634 рублей, а к 2025 году оставшийся долг равен 600 тыс. рублей. Ставки по вкладам сейчас доходят до 22,5% годовых. Проценты от вклада на 600 тыс. рублей за год составят 135 тыс. рублей, что частично покроет ежегодные выплаты по кредиту (283 608 рублей). А основная сумма депозита при этом останется нетронутой, продолжая приносить доход. Таким образом, вместо полного погашения кредита человек может зарабатывать, размещая деньги на вклад и используя проценты для выплат по кредиту, заключил Астафьев.

20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какой уровень ключевой ставки ожидать в 2025 году.