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Россиян предупредили о большой переплате по автокредитам в 2025 году

Инвестор Ходченков: переплата по автокредиту в 2025 году превышает 200 тыс. руб.
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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Переплата по автокредиту в 2025 году может легко превысить 200 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» инвестор, основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Автокредит в 2025 году — дорогое удовольствие. Ставки по кредитам варьируются от 9,9% до 17,5% годовых. При длительном сроке переплата может легко превысить половину стоимости автомобиля. Причины очевидны: высокая ключевая ставка, нестабильность на рынке и рост цен. Допустим, вы хотите купить новый автомобиль за 1,5 млн рублей. Вносите 300 тыс. рублей, берете кредит на 1,2 млн рублей сроком на пять лет под 14% годовых. В этом случае ваш ежемесячный платеж составит 28,8 тыс. рублей, а общая сумма выплат достигнет 1,728 млн рублей. Итоговая переплата — 228 тыс. рублей. Не критично, но и не мало», — отметил эксперт.

Он уточнил, что, если ставка по кредиту поднимется хотя бы на 3 процентных пункта, переплата вырастет уже до 350 тыс. рублей. Ходченков допустил, что в 2025 году цены на автомобили могут подскочить еще на 30–50%, а ставки по кредитам продолжат расти.

В 2024 году уже 62% автомобилей в России покупались в кредит. Среди самых популярных марок в кредит — Lada, Haval, Kia. Например, Lada Vesta и Granta составляют около 21% всех кредитных сделок.

Ранее россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке.

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