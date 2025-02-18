Россиянам назвали адекватную ставку по кредиту

Экономист Зайнуллин: россиянам стоит брать кредиты, когда они подешевеют до 10%

Россиянам стоит брать кредиты, когда ставки по ним опустятся до 10% годовых, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«С ключевой ставкой в 21% ставки на кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты уже достигают уровня 30% годовых и выше, являясь, по сути, запретительными ставками. Собственно, повышение ключевой ставки уже привело к замораживанию рынка жилой недвижимости, в первую очередь первичных объектов. Конечно, сейчас без особой необходимости не стоит брать какие-либо кредиты. Рыночная ставка по ипотеке 25-30% и выше является практически запретительной. На мой взгляд, более рационально брать ипотечные кредиты, когда ставки по ним будут находиться в пределах 10% годовых», — отметил экономист.

По его мнению, текущая ключевая ставка в 21% является чрезмерно высокой для российской экономики и тормозит ее развитие, в том числе таких отраслей, как промышленность и строительство. Поэтому в дальнейшем повышать ставку становится опасно — это может привести к экономическому спаду, заключил Зайнуллин.

ЦБ 14 февраля второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив свое решение высокой инфляцией и инфляционными ожиданиями при замедлении кредитной активности.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет сохранение ключевой ставки на уровне 21%.