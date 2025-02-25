В ВТБ спрогнозировали ключевую ставку на год вперед

ВТБ: ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 21% в течение всего года

Российский Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года, спрогнозировал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет агентство ТАСС.

По его мнению, рост ВВП страны по итогам 2025 года превысит 2%, а инфляция будет в пределах 7-10%.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение, согласно которому ЦБ на заседании 21 марта с вероятностью в 75% сохранит ключевую ставку на уровне 21%.

На этой неделе Балынин сообщал, что реальная доходность по вкладам россиян в 2025 году может составить 18%. Доцент кафедры общественных финансов подчеркнул, что сейчас ставки по вкладам серьезно превышают уровень инфляции. Но по мере снижения ключевой ставки этот спред будет уменьшаться и на горизонте трех лет вернется к своим привычным значениям (инфляция/инфляция +1 п.п.), допустил он.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.