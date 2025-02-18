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Спрогнозирован уровень ключевой ставки после следующего заседания ЦБ

Экономист Балынин: с вероятностью 75% ЦБ сохранит ключевую ставку в 21% 21 марта
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ на заседании 21 марта с вероятностью в 75% сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Считаю, что по состоянию на сегодня вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании составляет 5%, вероятность снижения – 20%. Соответственно, с высокой долей вероятности (75%) и на следующем заседании мы не увидим изменений в уровне ключевой ставки.В целом, два заседания подряд ключевая ставка остается без изменений. В условиях текущей социально-экономической конфигурации лично я рассматриваю этот факт как определенный сигнал рынку о завершении цикла повышения ключевой ставки, но исходя из опубликованного на сайте Банка России пресс-релиза пока не следует о том, что на следующем заседании мы увидим снижение. При этом я бы этого не исключал», — отметил экономист.

14 февраля ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор уточнил, что инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, при этом кредитная активность замедляется, что стало аргументами в пользу оставления ключевой ставки без изменений.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет решение ЦБ. Подробнее — в нашем материале.

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