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Названа реальная доходность по вкладам в 2025 году

Экономист Балынин: реальная доходность по вкладам составит 18% в 2025 году
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Реальная доходность по вкладам россиян в 2025 году может составить 18%, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Деньги на банковских вкладах не обесцениваются. Это связано с тем, что ставки по банковским вкладам в 2-2,5 раза выше уровня инфляции. Например, за 2024 год вполне можно было заработать примерно 20 тыс. рублей на процентах с каждых размещенных 100 тыс. рублей (соответственно, доходность равна 20%). Инфляция составила 9,5%. Реальная доходность получается 10,5%. В этом году реальная доходность по вкладам может достигнуть и 18% — в том случае, если гражданин открыл банковский вклад в конце 2024 года под 25%, а инфляция в 2025 году составит 7%», — отметил экономист.

Балынин подчеркнул, что сейчас ставки по вкладам серьезно превышают уровень инфляции. Но по мере снижения ключевой ставки этот спред будет уменьшаться и на горизонте трех лет вернется к своим привычным значениям (инфляция/инфляция +1 п.п.), допустил Балынин.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках равна 21,06% годовых.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.

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