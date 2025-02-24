Россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам

Экономист Балынин: ставки по вкладам к концу 2025 года упадут до 15-18%

Ставки по вкладам к концу 2025 года опустятся до 15-18%, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Полагаю, что максимальные ставки по вкладам уже были в первые дни 2025 года — на новогодних праздниках. Тогда можно было открыть банковский вклад под 24-25% практически на любой срок — от одного месяца до пяти лет. Первая волна снижения ставок по вкладам произошла сразу после окончания новогодних праздников. Вторая волна снижения ставок прошла в феврале еще до заседания ЦБ по ключевой ставке. И на неделе сразу после заседания Банка России идет третья волна снижения ставок. Если ключевая ставка будет снижаться, а высока вероятность, что она будет в 2025 году снижаться, то и ставки по вкладам пойдут вниз и к концу года могут опуститься до 15-18%», — предположил экономист.

Он призвал россиян зафиксировать выгодную ставку в районе 20% по вкладам на срок выше одного года — такое решение позволит получить хороший гарантированный доход.

14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Ставки по вкладам в российских банках сейчас составляют 19-21%.

Ранее сумму страхового возмещения по вкладам предложили увеличить в два раза, до 2,8 млн рублей.