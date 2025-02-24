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На Западе заявили, что сделка США по Украине может принести экономическую выгоду РФ

Reuters: сделка США по Украине выгодна России политически и экономически
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Предложенный Вашингтоном подход к урегулированию украинского конфликта может стать для России стратегическим преимуществом. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, США настаивают на мирном соглашении, которое изначально исключает участие Украины и европейских стран, что рассматривается как «политический подарок» Москве.

Аналитики подчеркивают, что такая сделка способна принести России значительные экономические выгоды. В статье отмечается, что российская экономика, несмотря на признаки перегрева, получит «спасательный круг» от Вашингтона, который поможет смягчить потенциальный спад.

24 февраля председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что попытка России и США якобы «в обход других» заключить сделку по Украине неприемлема как для Евросоюза, так и для Украины. При этом Мерц отметил, что все сигналы, которые Германия получает из США, указывают на то, что интерес к Европе со стороны Вашингтона значительно падает.

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».

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