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Южная Корея решила отменить санкции на поставку в Россию медоборудования

Южная Корея отменит санкционные ограничения на поставку в РФ медоборудования
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Depositphotos

Министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи объявило об отмене санкционных ограничений на поставки медицинского оборудования в Россию. Соответствующее решение вступит в силу 28 февраля, передает РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, отныне экспорт таких товаров в РФ будет осуществляться без необходимости получения индивидуальных разрешений.

«Данная мера вводится в качестве исключения», — отметили представители министерства.

6 февраля МИД Республики сообщил, что Сеул продолжает общение с Китаем и Россией, наряду с США, после того, как к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подчеркнул, что к возможной перспективе возвращения в Россию западных компаний нужно относиться с осторожностью, чтобы не потерять приобретенный потенциал.

В декабре прошлого года посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Россия и Южная Корея продолжают рассматривать возможность восстановления взаимных связей. Дипломат подчеркнул, что в последнее время двусторонние отношения находятся на грани точки невозврата, однако отметил, что Сеулом не был пересечен «красный рубеж», и не было принято решение о поставках летального оружия киевским властям.

Ранее в Южной Корее прошел митинг в поддержку России в годовщину СВО.

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