В МИД Южной Кореи рассказали о контактах с Китаем и Россией

Правительство Южной Кореи продолжает общение с Китаем и Россией, наряду с США, после того, как к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Республики.

«‎Мы продолжаем общение с основными странами, включая Китай и РФ», — заявили в ведомстве в ответ на вопрос, планируются ли дипломатические контакты на фоне активизации общения с США.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причины торговой войны США и Китая. По словам Захаровой, это противостояние длится уже десятилетия и направлено на то, чтобы сбить КНР с собственного курса развития и пролоббировать интересы Штатов в отдельных сегментах экономики.

Первые санкции США ввели против Китая еще после студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, напомнила дипломат. Впоследствии, по ее словам, американские политики пытались «раскачать» ситуацию в Китае изнутри, что подтверждает поездка экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

Сегодняшние торговые войны обусловлены не общенациональными интересами США, а желанием группы лоббистов, убеждена представитель дипведомства. По ее словам, представители этой группы при необходимости парализовать тот или иной сегмент экономики конкурентов, используют не рыночные подходы, а внешнюю политику.

Ранее в Китае ранее предупредили США об исходе торговой войны.