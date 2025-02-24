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В Южной Корее прошел митинг в поддержку России в годовщину СВО

Посольство России: в Сеуле прошел митинг в поддержку России
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Telegram-канал Посольство России в Республике Корея

В Сеуле прошел митинг в поддержку России по случаю годовщины начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Южной Корее.

В диппредставительстве отметили, что подобное мероприятие в Южной Корее прошло впервые. В мероприятии приняли участие посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев, сотрудники дипмиссии, торгового представительства и российской общественности.

«Среди выступающих также были Военный, военно-морской и военно-воздушный атташе России Н.Н. Марченко, торговый представитель А.А. Сапетко и советник-посланник посольства России Д.И. Кулькин», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Зиновьев заявил, что Россия и Южная Корея продолжают рассматривать возможность восстановления взаимных связей. Дипломат подчеркнул, что в последнее время двусторонние отношения находятся на грани точки невозврата, однако отметил, что Сеулом не был пересечен «красный рубеж», и не было принято решение о поставках летального оружия киевским властям.

Ранее Южная Корея ввела санкции против России.

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