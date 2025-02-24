Евросоюз снимет санкции с одной ближневосточной страны

Совет ЕС: с Сирии снимут рестрикции в сферах энергетики, транспорта и банков

Власти Европейского союза (ЕС) запустили процесс снятия санкций с Сирии, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета ЕС.

Речь идет о рестрикциях, которые действовали в отношении сфер банкинга, энергетики и транспорта этой ближневосточной страны. В частности, из-под ограничений выведут Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines.

Кроме того, снят запрет на предоставление средств и экономических ресурсов сирийскому Центральному банку, а также на поставки в эту ближневосточную страну предметов категории люкс для личного пользования.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить «расчленения» Сирии.