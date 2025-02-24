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Банки «Ак Барс» и «Уралсиб» попали под запрет Евросоюза на доступ к SWIFT

Банки «Ак Барс», «Росэксимбанк», «Уралсиб» и «Точка» попали под санкции ЕС
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Reuters

Под санкции Евросоюза (ЕС) попали российские банки «Ак Барс», «Уралсиб», «Точка», «Национальный резервный банк» и «Росэксимбанк». Информация об этом содержится в официальном журнале ЕС.

В списке также оказались «Синара», «Примсоцбанк», ББР, «РНКО Платежный констурктор», «Петербургский расчетный центр», Кузнецкбизнесбанк, «МБ Банк» и «Кубань-кредит». Всем банкам запрещен доступ к SWIFT.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Рестрикции введены в том числе против владельцев судов так называемого «теневого флота» России (корабли, используемые для вывоза из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введенных ЕС и странами G7. — прим. ред.) и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.

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