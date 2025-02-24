ЕС расширил ограничения на полеты в Россию

Страны Европейского союза расширили перечень ограничений на полеты в Россию, теперь они позволяют вносить в санкционный список иностранные авиакомпании, выполняющие внутренние рейсы по российской территории. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Европейской комиссией.

Санкции также распространяются на компании, которые поставляют товары для российских авиакомпаний, либо для выполнения внутренних рейсов по России. Авиакомпаниям, подпадающим под эти ограничения, будут запрещены полеты над воздушным пространством Евросоюза.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Рестрикции введены в том числе против владельцев судов так называемого «теневого флота» России (корабли, используемые для вывоза из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введенных ЕС и странами G7 — прим. ред.). и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.