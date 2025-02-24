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В Киеве раскрыли стоимость металлов на подконтрольной РФ территории

Вице-премьер Украины: под контролем России находятся металлы на $350 млрд
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BJP7images/Shutterstock/FOTODOM

На украинских территориях, подконтрольных РФ, находятся полезные ископаемые на сумму около $350 млрд. Об этом на форуме «Украина. Год 2025» рассказала первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко, ее цитирует ТСН.

Министр уточнила, что Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов.

«Наша задача — не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача — обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в переделку», — сказала Свириденко.

21 февраля правительство Украины опубликовало карты с месторождениями полезных ископаемых, большинство из которых были разведаны в советское время. По данным Wall Street Journal, многие месторождения никогда не разрабатывались.

Недавно появилась карта интересующих власти США ресурсов Украины. Речь идет о запасах титана и циркония в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях, редкоземельных металлов в Житомирской и Винницкой областях, а также в присоединившихся к РФ ДНР и Запорожской области. При этом в Хмельницкой и Одесской областях Украины есть месторождения графита. Также США может интересовать уран в вошедшей в состав РФ Херсонской области и литий в Кировоградской области Украины.

Ранее в Раде предрекли очень «жесткий договор» с США по передаче ресурсов.

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