Украина опубликовала карты с месторождениями полезных ископаемых, разведанными в СССР

Правительство Украины опубликовало карты с месторождениями полезных ископаемых, большинство из которых были разведаны в советское время. Об этом заявил Wall Street Journal (WSJ) экс-председатель украинской государственной службы геологии и недр Роман Опимаха.

«Украинское правительство опубликовало карты, показывающие нахождение различных месторождений полезных ископаемых, но большинство из них основаны на исследованиях, проведенных в советское время», — цитирует газета Опимаху.

По данным издания, многие месторождения никогда не разрабатывались.

Недавно появилась карта интересующих президента США Дональда Трампа ресурсов Украины. Речь идет о запасах титана и циркония в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях, редкоземельных металлов в Житомирской и Винницкой областях, а также в присоединившихся к РФ ДНР и Запорожской области. При этом в Хмельницкой и Одесской областях Украины есть месторождения графита. Также Трампа может интересовать уран в вошедших в состав РФ Николаевской и Херсонской областях и литий в Кировоградской области Украины.

До этого издание Der Spiegel писало, что Украина обладает запасами ресурсов, однако их количество не столь велико, чтобы она могла стать сырьевой базой США.

Ранее в Раде предрекли очень «жесткий договор» с США по передаче ресурсов.