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Страна Ближнего Востока планирует наращивать инвестиции в экономику РФ

В ОАЭ сообщили, что планируют наращивать инвестиции в российскую экономику
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Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) собираются наращивать объем инвестиций в экономику России. Об этом сообщил государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди, передает ТАСС.

Он отметил, что между двумя странами очень быстро развиваются отношения.

«Я уверен, что благодаря сотрудничеству и соглашениям мы пойдем еще дальше в плане инвестиций. У нас прекрасные инвестиции в Россию, миллиардные инвестиции, и мы продолжим наращивать их объем, потому что на российском рынке много возможностей», — сказал министр на открытии ярмарки «Сделано в России», организованной Российским экспортным центром в Абу-Даби.

В феврале Российская Федерация и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения. Речь идет о налогах на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения.

Как заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов, это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан.

Ранее ОАЭ поддержали Россию в создании многополярного мира.

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