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Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Минфин: Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения
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Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение об устранении двойного налогообложения. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства финансов Российской Федерации.

Речь идет о налогах на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения.

«Значимым событием «на полях» Диалога стало подписание между правительствами России и ОАЭ Соглашения об устранении двойного налогообложения», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан.

Накануне президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Встреча состоялась во дворце Аш-Шати в Абу-Даби. В рамках диалога стороны обсудили пути развития отношений между ОАЭ и Россией, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для двух стран.

Ранее Мантуров, Силуанов и Набиуллина встретились с вице-президентом ОАЭ.

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