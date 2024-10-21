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ОАЭ поддержали Россию в создании многополярного мира

Президент ОАЭ Нахайян поддержал Россию в создании многополярного мира

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ОАЭ поддерживают Россию в создании многополярного мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что ОАЭ высоко ценят отношения с Россией, а сами контакты между двумя странами носят исторический и стратегический характер.

«Мой дорогой друг, отношения России и Арабских Эмиратов носят исторический, стратегический характер», — сказал президент ОАЭ.

Он отметил, что отношения двух стран качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.

Также он подчеркнул, что ценит отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. По улицам российской столицы шейх передвигается в кортеже в сопровождении мотоколонны. Вечером президент России пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою резиденцию в Ново-Огарево.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и президента ОАЭ длилась почти до полуночи.

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