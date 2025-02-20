В Минпромторге раскрыли, как уход иностранных компаний повлиял на промышленность РФ

После ухода иностранных компаний с российского рынка промышленность РФ получила огромные возможности для развития. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий, пишет РИА Новости.

«Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей», — сказал он.

18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNN, что американский бизнес потерял $300 млрд на фоне ухода из России. По данным источников телеканала, российские власти привлекли главу РФПИ для переговоров, чтобы решить экономические проблемы между сторонами встречи по вопросу украинского урегулирования.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес. По его словам, с российского рынка ушли многие зарубежные производители, но после этого российские предприниматели начали сами производить подобные товары.

Ранее Путин поблагодарил ушедшие из России бренды.