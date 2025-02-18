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Названа сумма потерь американского бизнеса после ухода из России

Глава РФПИ Дмитриев: бизнес в США потерял $300 млрд на фоне ухода из России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Американский бизнес потерял $300 млрд на фоне ухода из России. Об этом в интервью CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», — заявил он.

По словам Дмитриева, необходимо «строить мосты» между Россией и США, поскольку это важно для мирового сообщества. По данным источников телеканала, российские власти привлекли главу РФПИ для переговоров, чтобы решить экономические проблемы между сторонами встречи по вопросу украинского урегулирования.

До этого издание Reuters со ссылкой на исследование Йельской школы менеджмента писало, что иностранные компании, покинувшие Россию из-за ее специальной военной операции на Украине, потеряли более $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. Отмечается, что с августа 2023 года, когда приводилась предыдущая оценка, сумма увеличилась на треть. Тогда говорилось об убытках в размере $80 млрд.

Ранее Путин поблагодарил ушедшие из России бренды.

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