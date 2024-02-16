Путин поблагодарил ушедшие из России бренды

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил компании, ушедшие с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава государства, отечественные предприятия успешно воспользовались шансом занять рынок РФ.

«Что произошло? Некоторые бренды ушли. Спасибо им большое», — сказал он во время встречи с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш», расположенном в Челябинске.

По словам президента, компании, которые покинули Россию, создали коллективы, «где-то соответствующим образом поработали над культурой производства и так далее». При этом россияне «подхватывают мгновенно и дальше идут», добавил он.

До этого Путин заявил, что зарубежные компании несут огромные убытки из-за ухода с российского рынка.

Российский лидер также выразил уверенность, что эти организации покинули РФ «под давлением своих правительств», «оставляя за собой, в общем-то, неплохое наследство» — производственную инфраструктуру и «хорошо подготовленный персонал».

Ранее были подсчитаны потери покинувших Россию западных компаний.