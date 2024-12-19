Путин назвал пользу от ухода иностранных компаний из России

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что уход иностранных компаний из страны подтолкнул отечественный бизнес.

По его словам, с российского рынка ушли многие иностранные производители, но после этого российские предприниматели начали сами производить подобные товары.

«Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Все это — укрепление технологического суверенитета», — подчеркнул президент.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин заявил о важности суверенитета для России.