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Эфиопия предложила России совместную разработку газовых месторождений

Решетников: Эфиопия предложила РФ добывать газ и производить удобрения
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Алексей Никольский/РИА Новости

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Эфиопия предложила РФ совместную разработку газовых месторождений и производство удобрений. Его слова передает ТАСС.

«[Коллеги из Эфиопии] нам предлагают свою, достаточно большую, ресурсную базу для того, чтобы мы ее осваивали, инвестировали. Здесь есть месторождения газа. Коллеги заинтересованы в производстве минеральных удобрений», — отметил Решетников.

До этого он сообщил, что Россия и Сербия договорились подготовить совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии.

По словам Решетникова, представители стран заключили меморандум о сотрудничестве крупных нефтегазовых компаний России и Сербии, который ляжет в основу для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии.

Также президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что зимой Россия обеспечит поставки достаточных объемов газа в республику «по очень благоприятным ценам».

Ранее РФ и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа.

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