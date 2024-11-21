В РФ сообщили о создании нефтетранспортной инфраструктуры с Сербией

Россия и Сербия договорились подготовить совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе подписания совместного меморандума о сотрудничестве между нефтегазовыми компаниями стран в рамках заседания межправительственного комитета России и Сербии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

По его словам, представители стран заключили меморандум о сотрудничестве крупных нефтегазовых компаний России и Сербии, который ляжет в основу для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии.

До этого президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что зимой Россия обеспечит поставки достаточных объемов газа в республику «по очень благоприятным ценам». По его словам, на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 млн. кубических метров газа в сутки.

В конце октября министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович сообщил, что Сербия входит в зиму 2024-2025 годов с лучшей ценой на газ от России.

Ранее РФ и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа.