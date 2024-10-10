РФ и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа

Сербия и Россия начали работу по расширению подземного хранилища газа Банатски-Двор. Об этом сообщил гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович, пишет РИА Новости.

«Мы договорились по поводу Банатски-Двор. Мы договорились, что мы будем покупать российское оборудование. Мы будем делать его расширение с российскими технологиями…» — сообщил он.

Баятович отметил, что проводимые работы являются хорошей новостью для сербских потребителей и для российских производителей оборудования.

В конце сентября Баятович высказывался о том, что сербская сторона обсуждает продление контракта с «Газпромом» на прежних условиях. По его словам, главный вопрос, который предстоит решить сторонам, это увеличение объемов поставок. При этом гендиректор Srbijagas подчеркнул, что стратегическое партнерство с РФ отвечает национальным интересам Сербии.

Ранее сообщалось, что «Россети» и Elektromreza Srbije внедрят системы искусственного интеллекта.