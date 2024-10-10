Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа

Баятович: РФ и Сербия начали работу по расширению хранилища газа Банатски-Двор

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Сербия и Россия начали работу по расширению подземного хранилища газа Банатски-Двор. Об этом сообщил гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович, пишет РИА Новости.

«Мы договорились по поводу Банатски-Двор. Мы договорились, что мы будем покупать российское оборудование. Мы будем делать его расширение с российскими технологиями…» — сообщил он.

Баятович отметил, что проводимые работы являются хорошей новостью для сербских потребителей и для российских производителей оборудования.

В конце сентября Баятович высказывался о том, что сербская сторона обсуждает продление контракта с «Газпромом» на прежних условиях. По его словам, главный вопрос, который предстоит решить сторонам, это увеличение объемов поставок. При этом гендиректор Srbijagas подчеркнул, что стратегическое партнерство с РФ отвечает национальным интересам Сербии.

Ранее сообщалось, что «Россети» и Elektromreza Srbije внедрят системы искусственного интеллекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами