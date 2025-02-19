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Владелец бренда Zara оценил возможность возвращения на рынок России

Владелец Zara не стал подтверждать или опровергать планы по возвращению в РФ
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, не стала подтверждать или опровергать планы по возвращению на рынок России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем этот вопрос», — заявил он.

По данным владельца бренда, последнее официальное сообщение о продаже франшизы российской группе Daher было направлено в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании в октябре 2022 года. После этого никаких новых сведений по данному вопросу не поступало, добавили в пресс-службе.

18 февраля в Союзе торговых центров России заявили, что на данный момент российская сторона проводит переговоры с корпорацией Inditex.

До этого руководитель Петербургской организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов заявил, что при возвращении в Россию зарубежные компании, покинувшие страну, столкнутся с мощной конкуренцией, так как за время их отсутствия схожие ниши заняли местные производители. По его словам, чтобы «застолбить» себе место, в первое время они предложат россиянам большие скидки и будут готовы работать в убыток.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о возвращении западных брендов.

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