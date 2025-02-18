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В России назвали условия для возвращения западных брендов

«Взгляд»: западные бренды не вернутся на рынок России на прежних условиях
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В России готовятся к возвращению западных брендов и компаний. Об этом сообщает газета «Взгляд».

В Союзе торговых центров России заявили, что сейчас ведутся переговоры с корпорацией Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius). Магазины испанской компании покинули российский рынок в 2022 году после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что уже в 2025 году в России могут возобновить работу международные платежные системы Visa и Mastercard.

Также в бизнесе полагают, что до конца года в стране могут открыться рестораны сети McDonald's и возобновить работу компании PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Cisco, Microsoft, Johnson & Johnson, Nike, Ford и т.д.

Ожидается также возвращение немецкой компании Siemens и французского концерн Alstomа, которые принимали участие в ряде крупных проектов в сфере железнодорожного машиностроения в Российской Федерации и потеряли более €5 млрд, прекратив работу в стране.

Ранее в России предложили обложить высокими пошлинами возвращающиеся зарубежные бренды.

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