Эксперт: зарубежные бренды вернутся с большими скидками ради лояльности россиян

При возвращении в Россию зарубежные компании, покинувшие страну, столкнутся с мощной конкуренцией, так как за время их отсутствия схожие ниши заняли местные производители. Чтобы «застолбить» себе место, в первое время они предложат россиянам большие скидки и будут готовы работать в убыток, заявил в беседе с Tsargrad.tv руководитель Петербургской организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов.

Освободившиеся с уходом иностранных компаний ниши уже заняты, поэтому им придется поломать голову над привлечением клиентов, считает специалист. По его словам, среди россиян будет немало тех, кто просто не захочет поддерживать бренды, которые «оскорбили» их своим уходом. Для такого же спроса, как до ухода, они будут добиваться долго, убежден Виноградов.

Для более быстрого охвата аудитории компании могут прийти с «определенными дисконтами», и будут стараться вернуть себе комфортные места в больших торговых центрах, считает эксперт. Добиваться этого, по его мнению, они будут предложениями более высокой платы и готовностью работать в убыток ради наращивания продаж и лояльности посетителей.

«Лишь бы только опять вернуться на рынок в тех же объемах», — подчеркнул специалист.

Напомним, Российский Союз торговых центров (РСТЦ) направил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. До этого появились сообщения, что Zara, Bershka, Microsoft, Apple и другие зарубежные компании уже задумались о возобновлении работы на российском рынке.

Отмечается, что всего в 2022 году страну покинули 560 брендов, из них по данным на конец 2024 года вернулись около 250.

Ранее в России предложили обложить высокими пошлинами возвращающиеся зарубежные бренды.