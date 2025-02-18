Американская нефтекомпания Chevron прокомментировала ситуацию со станцией КТК

Американская Chevron заявила, что проинформирована о ситуации со станцией КТК

Американская нефтегазовая компания Chevron проинформирована о ситуации с нефтеперекачивающей станцией (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Там отметили, что приоритетом Chevron «всегда остается безопасность персонала, активов, а также обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки нефти».

«КТК является ключевым экспортным маршрутом для казахстанской нефти на международные рынки, и многие страны полагаются на эту важнейшую транспортную артерию для обеспечения своей энергетической безопасности», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что работа «Тенгизшевройл» (50% акций владеет Chevron) и транспортировка тенгизской нефти по системе КТК осуществляются бесперебойно.

17 февраля Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил Киев за удар по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он напомнил, что доля американского бизнеса в поставках нефти по этой магистрали превышает 40%, а вместе с другими западными компаниями — 65%. По словам зампреда Совбеза, Украина, несмотря на высочайшую зависимость от США, намеренно нанесла удар по активам американских компаний, которые в результате атаки понесли существенные убытки.

Ранее беспилотники ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».