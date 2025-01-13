«Нападение на суверенитет». Что в России, ЕС и Турции говорят об атаке ВСУ на «Турецкий поток»

Украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» — входную точку проходящего по дну Черного моря «Турецкого потока». Одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. После подрыва «Северных потоков» в 2022 году и прекращения транзита российского газа через территорию Украины в январе 2025-го «Турецкий поток» остается единственным газопроводом, снабжающим газом из РФ Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Как на атаку отреагировали в ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».

Беспилотники Вооруженных сил Украины 11 января попытались нанести удар по компрессорной станции «Русская» в Анапском районе Краснодарского края. Осколки сбитого дрона упали, не причинив больших неприятностей: здание и оборудование получили незначительные повреждения, которые были вскоре устранены. Станция продолжает работать в обычном режиме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся «продолжением линии энергетического терроризма».

«Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, по сути, является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно», — сказал Песков.

По его словам, бенефициарами подобных ударов выступают США, которые «значительно, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки» по «весьма и весьма завышенным ценам».

Песков назвал эту попытку удара «очень опасной для европейских потребителей» и добавил, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию с турецким коллегой Хаканом Фиданом, а глава «Газпрома» Алексей Миллер — с руководителем турецкой госкомпании Botas.

«Это шантаж». Как Россия будет поставлять газ в Европу без Украины Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после... 30 декабря 10:13

В свою очередь, сенатор Андрей Климов призвал Анкару «задуматься, стоило ли ей помогать Киеву». В интервью газете «Взгляд» он напомнил, что атакованный газопровод «непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции» и призвал турецкие власти отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

«Соединенные Штаты — а Украина действует в полном соответствии с их указаниями — не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», — пояснил Климов.

Депутат Госдумы, член комитета по госбезопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал атаку на компрессорную станцию «шантажом Запада со стороны Украины». А первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что действия ВСУ повлияют на отношения Европы и Украины.

«Сегодня украинский вопрос надоел Европе. Все это понимают. Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Что говорят в Европе и Турции

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что «любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают серьезную обеспокоенность». По ее словам, ЕС пока не готов оценить инцидент с точки зрения влияния на европейскую энергетику, а комментариев от Украины они не получали.

Свое мнение о ситуации высказал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, «каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны».

Он отметил, что «Турецкий поток» незаменим в газоснабжении Венгрии и Центральной Европы и работает «надежно уже много лет».

Сийярто выразил надежду, что безопасность поставок газа по этому маршруту будет обеспечена должным образом.

В Турции тем временем обвинили США в причастности к атаке. Зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу считает, что попытка удара по станции в первую очередь связана с желанием Вашингтона ослабить российскую экономику, но, кроме того, направлена против Анкары.

«США, наконец, нацелились на «Турецкий поток», который поставляет природный газ в Турцию и Европу наиболее безопасным способом. Эта линия очень важна для энергетической безопасности Турции, а также для некоторых стран Европы», — сказал политик.

Он напомнил, что с начала конфликта на Украине под угрозой оказались все линии, по которым природный газ поставляется в ЕС.

По данным Минобороны РФ, 11 января 2025 года ВСУ предприняли попытку атаки на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край). В налете участвовали девять беспилотников самолетного типа, все они были сбиты силами российской ПВО. Никто из персонала не пострадал. Из-за падения осколков одного из беспилотников было повреждено газоизмерительное оборудование и здание компрессорной станции, но их получилось быстро восстановить.

«Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено», — заявили в Минобороны РФ.