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Американская делегация в Эр-Рияде удивилась потерям своих компаний от ухода из РФ

Дмитриев: делегация США удивилась потерям бизнеса в $300 млрд от ухода из РФ
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Shutterstock

Американская делегация в Эр-Рияде удивилась потерям бизнес-сектора США в объеме $300 млрд от ухода из России. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает «Россия 1».

«Мы табличку всем раздали, мы эту табличку обсудили со всеми, действительно, для американцев это было такое удивление, и, в принципе, мы обсудили, что эти экономические проекты могут, они опять-таки в правильное время, но быть крайне позитивными для граждан наших стран», — сказал глава РФПИ.

Встреча Россия — США была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствовала американская сторона: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Дмитриев также находился в месте проведения встречи.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Стороны также хотят нормализовать работу дипломатических и консульских миссий.

Ранее в Европе испугались планов России и США «устранить раздражители».

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