Представители РФ и США начали переговоры в Эр-Рияде без традиционных рукопожатий

ТАСС: РФ и США приступили к переговорам в Эр-Рияде без рукопожатий

Представители России и США начали переговоры в Эр-Рияде без традиционных рукопожатий в присутствии журналистов. Об этом сообщает ТАСС.

Издание уточняет, что участники делегаций расположились за большим прямоугольным столом. От РФ за столом переговоров — глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует сторона США: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находятся представители Саудовской Аравии.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи, он дал несколько комментариев прессе уже после начала переговоров.

Представителей российских и американских изданий, сообщает агентство, одновременно подвели к месту встречи, они ожидали в разных частях здания. Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. У входа, пишет агентство, вывешены флаги РФ, США и Саудовской Аравии, кроме того, выложена лиловая ковровая дорожка.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Кирилл Дмитриев в преддверии переговоров отмечал, что налаживание экономических контактов между Россией и США важно для Вашингтона. По оценке Дмитриева, американский бизнес из-за ухода с российского рынка потерял более $300 млрд.

Ранее появились первые кадры прибытия российской делегации в столицу Саудовской Аравии.