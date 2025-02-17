Экономист рассказал, кто получит прибавку к пенсии в марте

В марте прибавку к пенсии получат россияне, которые отметили 80-летие в феврале. Об этом Aif.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«У граждан, отметивших 80-летие в феврале, увеличение пенсий будет три месяца подряд: и в январе, и в феврале, и в марте», — сказал экономист.

Балынин добавил, что в марте россиянам назначат выплату в размере 1 314 рублей. Помимо этого, будет удвоена фиксированная выплата с 8 907,7 рубля до 17 815,4 рубля.

15 февраля депутат Госдумы Никита Чаплин перечислил ключевые факторы при расчете доплат пенсионерам. Он отметил, что размер выплат зависит от множества аспектов: региона проживания, трудового стажа, возраста, состояния здоровья, профессии и многих других.

13 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года. До подписания документа выплаты в стране были проиндексированы на 5,1%, однако это оказалось ниже фактической инфляции.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.