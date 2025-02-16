В Госдуме оценили вероятность возвращения западных брендов в Россию

Западным брендам одежды будет не так просто вернуться на российский рынок, поскольку российские производители хорошо себя зарекомендовали. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«Им теперь будет не так просто вернуться, потому что российские производители уже довольно хорошо себя зарекомендовали и готовы составить достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды», — заявил собеседник агентства.

Антропенко пояснил, что производство одежды не требует сложных технологий и значительных инвестиций, как, например, производство самолетов.

15 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что принадлежащие испанской Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют вернуться в Россию.

В свою очередь, Кремль после этого заявили, что пока не получал сигналов от зарубежного бизнеса. Однако вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил о проведении переговоров о возможном возвращении на российский рынок группы Inditex.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года многие западные компании объявили об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года газета The Washington Post писала, что многим иностранным фирмам «тяжело дается разрыв с Россией».

Ранее сообщалось, что Hyundai планирует вернуться в Россию.